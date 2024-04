Des Iraniens de retour en Arabie saoudite pour le petit pèlerinage après 9 ans d'absence

Un premier groupe de pèlerins a quitté lundi l'Iran pour l'Arabie saoudite afin de participer, après neuf ans d'absence, au petit pèlerinage musulman de la omra, signalant l'amélioration des relations entre Téhéran et Ryad, a annoncé un média officiel.

Tôt lundi, 170 pélerins se sont envolés à bord de deux avions de l'aéroport de Téhéran à destination de celui de Médine, proche de La Mecque, en présence de responsables iraniens et de l'ambassadeur saoudien en Iran, a indiqué l'agence Irna.

Cette reprise intervient un peu plus d'un an après le rétablissement en mars 2023 des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite, après sept ans de rupture, dans le cadre d'un accord conclu en Chine.