Des Israéliennes et des Palestiniennes se rassemblent pour la paix

Plusieurs centaines d'Israéliennes et de Palestiniennes ont manifesté ensemble mercredi à Jérusalem et près de la mer Morte en Cisjordanie occupée, pour témoigner de leur engagement en faveur de la paix entre leurs deux peuples.

Cette organisation-parapluie chapeaute les deux associations à l'origine de l'événement: le mouvement israélien Women Wage Peace (Les femmes œuvrent pour la paix) et l'association palestinienne Women of the Sun (Les femmes du soleil).

"C'est la première fois que nous avons un véritable partenariat entre des femmes israéliennes et palestiniennes à pied d'égalité", a-t-elle confié à Jérusalem avant que les femmes ne se rendent en convoi vers la mer Morte où elles ont été rejointes par d'autres militantes.

"Je suis très heureuse d'être ici et de sentir que nous, femmes palestiniennes, ne sommes pas seules et qu'il y a beaucoup d'autres femmes qui veulent mettre un terme aux tueries", a dit Yasmine Soud, une Palestinienne de Bethléem.