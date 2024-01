Des Israéliens se pressent aux funérailles de soldats morts à Gaza

Partager:

Malgré la pluie, des centaines d'Israéliens cheminent à pas pressés mardi, entre les conifères et les parterres de cyclamens du cimetière militaire du mont Herzl, sur les hauteurs de Jérusalem. On y enterre des soldats tués la veille dans la bande de Gaza. Lundi, l'armée israélienne a connu sa pire journée depuis le début de l'opération militaire terrestre dans le territoire palestinien, avec 24 morts dont pas moins de 21 réservistes. Selon la tradition juive, les funérailles se sont enchaînées dès mardi.

"Je ne connaissais pas personnellement la personne qui est morte, mais c'est comme si c'était mon frère", explique Hallel Weinstein, une étudiante de 22 ans qui a fait la route depuis Tekoa, une colonie israélienne en Cisjordanie occupée, à une quinzaine de kilomètres. "Parce que nous sommes une seule et même nation et on se sent tous liés. Quand un membre de la famille est blessé, nous faisons corps". Comme elle, nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement sans connaître les soldats inhumés. "On se sent soudés", affirme Raz Itzhaki, un financier venu en signe de solidarité, "il faut montrer au monde aussi bien qu'à notre nation ce qui est important: l'unité".

La foule se serre sous un barnum, marée humaine hétérogène où se côtoient les kippas et les bérets des soldats, les turbans des femmes orthodoxes et les chevelures aux balayages blonds ou cuivrés. A l'entrée, on distribue des paquets de mouchoirs. Tour à tour, on pleure et on se prend dans les bras. Les oraisons funèbres se succèdent pour ceux des 24 soldats dont les familles ont choisi de les enterrer dans le principal cimetière militaire du pays, voisin de sépultures de grandes figures nationales, comme le père du sionisme Théodore Herzl ou la Première ministre Golda Meir.