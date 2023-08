Des maîtres du tatouage exhibent leur savoir-faire dans une foire à Hong Kong

"Je ne suis jamais satisfait", déclare le tatoueur de 47 ans, "je fais ça depuis 24 ans et à la maison, je m'entraîne toujours."

- Associé au crime organisé -

Les tatouages à Hong Kong étaient autrefois associés au crime organisé, mais M. Shum, âgé de 60 ans, a constaté une "acceptation grandissante" au sein de la population.

D'origine malaisienne et lui-même tatoueur, il a débuté sa carrière à 19 ans et sa notoriété croissante l'a conduit par la suite à tatouer des célébrités, notamment le footballeur anglais David Beckham et la star du basket américain LeBron James.