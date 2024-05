Des manifestants propalestiniens arrêtés sur des campus aux Etats-Unis

La police a démantelé tôt vendredi des campements de manifestants propalestiniens sur les campus du MIT et de l'Université de Pennsylvanie, deux des plus prestigieuses universités aux Etats-Unis, et a procédé à plusieurs arrestations, après des jours de tension.

"A ma demande, très tôt ce matin, le campement sur la pelouse Kresge a été démantelé. Les individus présents dans le campement à ce moment-là avaient reçu un avertissement à quatre reprises, en personne, qu'ils devaient partir ou se préparer à la possibilité d'une arrestation", écrit dans un communiqué Sally Kornbluth, présidente du Massachusetts Institute of Technology, près de Boston.