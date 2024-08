Des mesures de prévention et de protection déjà mises en œuvre

"Des dispositifs de diagnostic, surveillance et rapportage, sont déjà implémentés depuis un moment en matière de prévention et de suivi du mpox en Belgique", rappelle vendredi à Belga Jorgen Stasssijns, coordinateur du Risk Assesment Group (Rag). Ce dernier incite également tout un chacun à se protéger et protéger les autres, alors que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclenché, mercredi, son niveau d'alerte maximale face à la résurgence des cas de mpox sur le continent africain.