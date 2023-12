Des militants dénoncent les liens entre la KU Leuven et les universités israéliennes

Le Leuven Action Group Palestine (LAP), à l'origine de l'action, a déjà organisé plusieurs manifestations similaires au cours des dernières semaines, avec les mêmes revendications. Selon lui, la KU Leuven a conclu des partenariats avec huit institutions israéliennes, notamment concernant la mobilité et la recherche.

Les participants à l'action de mercredi ont étendu de grands drapeaux palestiniens sur le sol devant le bureau du recteur de l'université ainsi que des pancartes ornées de slogans tels que "Cut the ties" (Coupez les liens) et "Gaza, not in my name" (Gaza, pas en mon nom). Ils ont scandé des slogans tels que "Free free Palestine" (Libérez la Palestine), "Shame on KUL" (honte à la KUL) et "Boycott Israel".