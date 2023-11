Des militants pro-Palestine demandent à la KU Leuven de rompre ses liens avec Israël

Une cinquantaine de personnes ont participé à un "die-in", un type de protestation au cours de laquelle les personnes s'allongent dans un lieu public, feignant d'être mortes. Elles portaient des masques blancs pour symboliser les victimes palestiniennes anonymes à Gaza et en Cisjordanie. Parmi les personnes présentes se trouvait notamment du personnel de la KU Leuven, dont le professeur Bert Cornillie qui est également échevin à la Ville de Louvain.

Le LAP dénonce la collaboration, via des accords de mobilité et de recherche, de six facultés de l'université avec huit institutions israéliennes.