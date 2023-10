Des milliers d'Afghans quittent le Pakistan avant la date butoir pour les expulsions

Plus de 10.000 migrants afghans vivant au Pakistan se sont précipités mardi à la frontière avec l'Afghanistan, selon les autorités pakistanaises, à la veille de la date limite fixée par Islamabad pour qu'ils quittent le pays avant de risquer d'être expulsés.

"Plus de 10.000 réfugiés sont arrivés depuis ce matin", a-t-il affirmé.

"Des milliers de réfugiés afghans attendent leur tour dans des véhicules, des camions et leur nombre continue à s'accroître", a déclaré mardi à l'AFP Irshad Mohmand, un haut responsable gouvernemental pakistanais au poste-frontière de Torkham, principal point de transit entre les deux pays.

Au total, plus de 100.000 migrants afghans sont déjà rentrés en Afghanistan depuis l'annonce de ce plan par le gouvernement pakistanais début octobre, selon la même source.

La police locale a assuré n'avoir pas encore procédé à des arrestations. Mais à Karachi (sud) notamment, les réfugiés afghans disent depuis plusieurs jours déjà être visés par des rafles et être victimes de harcèlement ou extorsion.

Des avocats et militants ont dénoncé une répression sans précédent et demandé au gouvernement de laisser plus de temps à ces migrants, dont certains vivent depuis des décennies au Pakistan ou y sont même nés, pour partir dignement.