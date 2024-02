Des milliers de Palestiniens fuient les combats à Gaza

Des milliers de Palestiniens ont continué de fuir à pied ou entassés sur des charrettes les combats meurtriers entre l'armée israélienne et le Hamas vendredi dans la bande de Gaza, le médiateur qatari faisant état de signes en vue d'une nouvelle trêve.

Dans la bande de Gaza, le ministère de la Santé du mouvement islamiste Hamas a annoncé 112 morts en 24 heures à travers le territoire palestinien, assiégé par Israël et en grande partie détruite après presque quatre mois de guerre.

Alors que les violences liées à la guerre entre le Hamas et Israël s'intensifient, l'armée américaine a mené des frappes en Syrie en riposte à une attaque meurtrière contre ses soldats en Jordanie, et les rebelles Houthis au Yémen ont revendiqué un tir de missile contre Israël qui a été intercepté.

Des raids israéliens, selon des témoins, ont visé surtout Khan Younès, la deuxième ville du territoire palestinien transformée en champ de ruines et désormais l'épicentre de la bataille.

Sous la pluie, des milliers d'habitants ont continué de fuir les bombardements israéliens et les combats en voiture, à pied, à vélo ou sur des charrettes tirées par des ânes. A Khan Younès, certains courent alors qu'éclatent des coups de feu et de la fumée s'élève non loin après une explosion, selon des images de l'AFP.

Plus de 1,3 million des quelque 2,4 millions habitants du territoire surpeuplé de 362 km2 sont à présent réfugiés à Rafah, à quelques kilomètres au sud de Khan Younès, coincés contre la frontière fermée avec l'Egypte, menacés en plein hiver par la famine et les épidémies, selon l'ONU.