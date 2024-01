Des milliers de personnes dans les rues de Tel Aviv réclament la démission de Netanyahu

"Le gouvernement défaillant continue à faire comme si de rien n'était", a déclaré un manifestant devant la foule. La plupart des participants lui ont répondu en scandant "Honte!", selon des médias israéliens.

Les critiques à l'encontre de Netanyahu se font de plus en plus fortes. Par exemple, il est accusé de ne pas avoir de plan pour la guerre de Gaza, ni pour l'après-guerre. En outre, il a été reproché aux forces de sécurité de ne pas avoir été préparées à l'attaque du Hamas du 7 octobre et d'avoir été trop lentes à réagir face à l'attaque.