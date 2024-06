Des milliers de personnes évacuées en raison d'importants feux de forêt en Californie

L'incendie, baptisé Corral Fire, a notamment touché la ville de Tracy, à 112 kilomètres au sud de Sacramento, a rapporté CalFire l'agence californienne en charge des incendies et de la protection des forêts. Plus de 200 familles et des milliers de personnes ont été évacuées dans et autour de cette ville de 100.000 habitants.

Dimanche soir, l'incendie était circonscrit à 50%, a ajouté l'agence californienne. La cause reste toutefois à déterminer.