Des milliers de personnes manifestent en Israël pour un accord pour les otages

Des milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes israéliennes samedi soir pour la libération des otages détenus par le Hamas et contre le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

De plus en plus de critiques reprochent à M. Netanyahu d'avoir mal géré le pays avant et après l'attaque du 7 octobre. Le Premier ministre est accusé de subordonner chaque décision importante pour le pays à son propre avantage politique.

A Tel-Aviv, les manifestants portaient des banderoles arborant notamment: "Vous êtes le chef ! C'est de votre faute !" et un groupe a tenté de bloquer une autoroute. La police usé de canons à eau pour repousser les manifestants, selon des médias locaux.