Des milliers de personnes marchent à Londres pour un cessez-le-feu à Gaza

Partis de Hyde Park Corner, dans le centre de la capitale, les manifestants ayant répondu à l'appel du groupe "Palestine Solidarity Campaign", prévoient, sous très haute présence policière, d'achever leur marche devant l'ambassade américaine, où une tribune a été installée pour des discours.

Des milliers de personnes marchent samedi à Londres pour réclamer un cessez-le-feu à Gaza, après un peu plus de cinq mois d'une guerre dévastatrice entre Israël et le mouvement islamiste Hamas dans le territoire palestinien.

Dans le cortège et sous une marée de drapeaux palestiniens, certains chantent le slogan "Free, free Palestine" et réclament un cessez-le-feu "maintenant", dénonçant les plus de 30.000 morts causés par les frappes israéliennes, selon les autorités du mouvement islamiste.

Certains brandissent des pancartes sur lesquelles on peut lire "Stop à la guerre à Gaza", ou "Stop au génocide", mais aussi "du fleuve (Jourdain) jusqu'à la mer (Méditerranée)", slogan controversé associé par certains à la destruction d'Israël.

La police, accusée par certains responsables politiques de l'aile droite du parti conservateur au pouvoir de se montrer conciliante avec les manifestants, avait prévenu qu'elle ferait son travail "sans peur ou parti pris" et resterait "indépendante, impartiale" tout en défendant "le droit démocratique" à manifester.