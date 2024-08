"Des milliers" de soldats mobilisés: des blindés de l'armée ukrainienne se massent à proximité de la région russe de Koursk

Les véhicules, de différents types, sont marqués d'un triangle blanc qui sert visiblement à identifier les troupes ukrainiennes participant à cette offensive.

La Russie assure de son côté arrêter des avancées en profondeur sur son sol des troupes de Kiev. Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir empêché "des tentatives de percées" de "groupes mobiles de blindés" ennemis près des localités de Tolpino, de Jouravli et d'Obchtchi Kolodez, situées à environ 30 kilomètres à vol d'oiseau de l'Ukraine. Le ministère a ajouté que ces avancées avaient été arrêtées par des frappes aériennes, de drones et d'artillerie et l'envoi de réserves du groupement "Nord", déployé dans la région ukrainienne de Kharkiv (nord-est). L'armée russe déclare également avoir frappé avec des missiles et de l'artillerie des troupes ukrainiennes près des localités de Soudja, Korenevo, Staraïa Sorotchitsa et Borki, ainsi qu'avoir empêché une percée dans le district de Belovski, plus à l'est.