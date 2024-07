Des milliers d'évacuations en Californie face à un mégafeu qui grossit rapidement

JOSH EDELSON

Environ 4.000 personnes ont été forcées d'évacuer en Californie, face à un violent mégafeu qui continue de grossir dangereusement vendredi, malgré l'intervention de 1.700 pompiers et provoque l'inquiétude des autorités.

Depuis qu'il s'est déclenché mercredi après-midi dans le nord du "Golden State", le "Park Fire" a ravagé plus de 720 km2 de forêt et 134 bâtiments vendredi et était "contenu à 0%", selon l'agence CalFire.