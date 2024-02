Des millions de personnes ont célébré le passage à l'année lunaire du dragon

Partager:

Des millions de personnes dans le monde ont célébré le passage de l'année du lapin à celle du dragon dans le calendrier asiatique lunaire ce week-end.

Le 10 février marquait cette année le nouvel an asiatique qui est célébré en Chine mais aussi dans de nombreux autres pays d'Asie du Sud et du Sud-Est comme Singapour, la Corée du Sud, le Vietnam ou les Philippines. Les diasporas asiatiques participent aussi aux réjouissances dans d'autres pays du globe comme aux États-Unis ou en Australie. Aux quatre coins de la planète, le passage à l'année du dragon a été marqué dès vendredi soir par des feux d'artifice, des danses de dragons, des lampions rouges et or ou encore des danses traditionnelles et des représentations musicales. Le calendrier festif dure 16 jours, dont les huit premiers sont fériés en Chine continentale.

Le nouvel an asiatique donne aussi lieu à de grandes transhumances alors que nombreux sont ceux qui se réunissent en famille pour participer aux festivités. Dans la République populaire cette année, ce pic de la mobilité interne, des villes de l'est vers le centre du pays, a toutefois été perturbé par des conditions hivernales extrêmes ces derniers jours, avec des chutes de neige et des températures négatives dans plus de 250 villes. A Hong Kong, environ 44.000 personnes se sont réunies dans les rues de la ville pour profiter des spectacles organisés pour l'occasion.