Des millions de personnes se rassemblent pour admirer une éclipse totale en Amérique

Aux Etats-Unis, plus de 30 millions de personnes vivent dans la zone où l'éclipse totale sera visible durant quelques minutes, selon la Nasa.

Elle commencera au Mexique, traversera les Etats-Unis, et se terminera au Canada: des millions d'habitants admireront lundi une rare éclipse totale, un événement céleste qui suscite toujours l'émerveillement, mais représente aussi une opportunité scientifique et économique.

"Les éclipses ont un pouvoir spécial. Elles touchent les gens, qui ressentent une sorte de révérence pour la beauté de notre Univers", a souligné le patron de l'agence spatiale américaine, Bill Nelson.

Les éclipses totales surviennent lorsque la Lune se place exactement entre la Terre et le Soleil, bloquant temporairement la lumière de notre étoile en plein jour.

Le Soleil est environ 400 fois plus gros que la Lune, mais aussi 400 fois plus loin, et les deux astres apparaissent donc d'une taille similaire.