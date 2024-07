Des millions de personnes victimes d'inondations en Inde, au Népal et au Bangladesh

Les inondations massives de ces derniers jours ont laissé une trace de destruction en Inde, au Népal et au Bangladesh. Des millions de personnes ont été touchées et on dénombre des dizaines de morts. Les inondations et les glissements de terrain sont fréquents pendant la mousson en Asie du Sud, mais les experts soulignent qu'ils se sont aggravés ces dernières années en raison du changement climatique, écrit la BBC.