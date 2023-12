Des mineurs non-accompagnés parmi les passagers d'un avion immobilisé en France

Un Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines est immobilisé depuis jeudi après-midi à l'aéroport de Vatry (Marne), à 150 km à l'est de Paris, en raison d'un "signalement anonyme" faisant état d'un possible trafic d'êtres humains, selon le parquet de Paris. Il devait initialement n'y faire qu'une escale technique sur son trajet entre Dubaï et Managua (Nicaragua).

Les 303 passagers indiens de ce vol sont toujours confinés samedi matin dans le hall d'accueil de l'aéroport, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils y demeurent depuis jeudi soir, la zone ayant été transformée par arrêté préfectoral en zone d'attente pour étrangers.

Deux des passagers de ce vol étaient vendredi soir en garde à vue.