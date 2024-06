Des morts et des blessés par balles lors des festivités du "Juneteenth" au Texas

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans des tirs survenus lors d'une manifestation organisée dans l'État américain du Texas à l'occasion du "Juneteenth", le jour où on commémore l'abolition de l'esclavage, selon la police. Aucun suspect n'a encore été arrêté et le nombre d'auteurs présumés n'est pas connu.