Des Néerlandais également évacués du Soudan

Une équipe des Affaires étrangères et de la Défense essaie de "récupérer et de mettre en sécurité le plus de Néerlandais possible, le plus rapidement possible", indique l'autorité. Les détails de l'opération ne peuvent pas être communiqués pour des raisons de sécurité.

La France a aussi annoncé dimanche avoir entamé une "opération d'évacuation rapide" de ses ressortissants et de son personnel diplomatique du Soudan. Des ressortissants européens et venant de "pays partenaires alliés" sont également pris en charge.