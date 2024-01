Des ONG appellent à la fin des transferts d'armes vers Israël et la Palestine

Seize organisations humanitaires et de défense des droits humains, parmi lesquelles Amnesty International, Handicap International, Médecins du Monde ou encore War Child, ont lancé mercredi un appel conjoint à l'arrêt des transferts d'armes à Israël et aux groupes armés palestiniens, dans le cadre du conflit sur la bande de Gaza.

Dans cette lettre ouverte adressée à l'ensemble des États membres des Nations unies, les ONG appellent à l'arrêt des transferts d'armes et munitions à destination de l'armée israélienne et des groupes armés palestiniens "alors qu'il existe un risque que ces armes soient utilisées pour commettre et faciliter des violations sérieuses des droits humains et du droit humanitaire international".

Les organisations rappellent que "plus de 153 membres des Nations unies et officiels de l'ONU ont appelé à un cessez-le-feu immédiat" dans la bande de Gaza. "Pourtant, Israël continue d'utiliser des munitions explosives dans des zones densément peuplées, ce qui a de graves conséquences humanitaires pour la population de Gaza", dénoncent-elles encore. "L'activité militaire d'Israël a détruit une large partie des maisons, écoles, hôpitaux, infrastructures d'approvisionnement en eau, abris et camps de réfugiés de Gaza. La nature aveugle de ces bombardements et les dommages apparemment disproportionnés qu'ils causent régulièrement aux civils sont inacceptables", s'inquiètent les seize signataires.