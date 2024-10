Des organisations demandent l'évacuation d'urgence de deux journalistes blessés à Gaza

Dans ce courrier adressé au Cogat, l'organe militaire israélien chargé de superviser les affaires civiles dans les Territoires palestiniens, et rendu public mercredi, RSF, le Comité de protection des journalistes (CPJ) et Free Press Unlimited alertent sur la situation des journalistes Ali al-Attar et Fadi al-Wahidi, "sévèrement blessés" la semaine passée lors de reportages.

"Les deux processus d'évacuation sont au point mort car les autorisations nécessaires sont en attente. Nous tenons le gouvernement israélien pour responsable de toute détérioration de leurs conditions causée par ce retard prolongé", écrivent les trois organisations, qui demandent à "accélérer les autorisations nécessaires" en vue de leur transfert en Jordanie ou au Qatar.