Des pêcheurs vietnamiens agressés, Pékin évoque un incident sans blessé

Le groupe d'hommes a été battu à coup de barres de fer, et dépouillé de milliers de dollars de poissons et d'équipement, dimanche dernier, au large des îles Paracels, disputées entre Pékin et Hanoï, a rapporté la presse vietnamienne.

Si les médias n'ont pas mentionné l'origine des assaillants, un responsable de la province de Quang Ngai (centre), Phung Ba Vuong, a assuré qu'ils étaient "chinois".