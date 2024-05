Des plantes rares saisies, désormais abritées dans un jardin botanique

"Le problème du trafic de végétaux, c'est que ce n'est pas encore perçu comme un vrai trafic au même titre que d'autres trafics lourds, de drogues, d'armes (...) Mais (il) est très, très, très lucratif".

Il "présente beaucoup moins de risques pour les trafiquants. Transporter illégalement des plantes, c'est beaucoup moins dérangeant que de transporter illégalement des armes, les peines sont moins lourdes", selon M. Doremus, même si ce trafic entraîne aussi "des morts d'hommes", ceux "qui protègent les plantes meurent".

Et il constate en parallèle que la demande est de plus en plus grande: cela peut émaner d'un "collectionneur bien intentionné, qui aime les plantes et aimerait avoir" une espèce rare, ou de personnes "qui ont les moyens financiers" et veulent épater avec de telles espèces dans leur salon.