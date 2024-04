Des pluies diluviennes en Chine font au moins trois morts

Au moins trois personnes ont perdu la vie en Chine après des pluies torrentielles dans le sud du pays, qui ont provoqué des inondations dans le coeur manufacturier du géant asiatique et entraîné l'évacuation de dizaines de milliers d'habitants.

Depuis jeudi des pluies diluviennes frappent la province du Guangdong, emblématique de la puissance manufacturière chinoise, et qui est la plus riche et peuplée du pays avec quelque 127 millions d'habitants, avec comme capitale Canton.