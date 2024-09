Des pluies torrentielles font au moins 18 morts dans le sud du Maroc

Au moins 18 personnes dont trois étrangers ont péri dans des inondations provoquées ce week-end par des pluies torrentielles exceptionnelles dans le sud du Maroc, et quatre autres sont activement recherchées, a indiqué lundi soir le ministère de l'Intérieur dans un nouveau bilan.

Dix personnes ont péri dans la province de Tata (sud), trois à Errachidia (sud-est) dont un Péruvien et un Canadien, deux à Tiznit (sud-ouest), deux à Tinghir (sud-est) dont un Espagnol, et une à Taroudant (sud-ouest), a détaillé le ministère dans un bilan actualisé.

Le ministère n'a pas précisé si les ressortissants étrangers étaient des touristes.

Les recherches se poursuivent pour retrouver quatre personnes disparues dans la province de Tata, selon la même source.

De fortes pluies accompagnées de crues et d'inondations se sont abattues de vendredi à dimanche dans des localités principalement semi-arides, selon Direction générale de la météorologie au Maroc (DGM).