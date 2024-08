Des raids israéliens font des morts en Cisjordanie et au Liban

Quatre personnes ont été tuées dans la région de Jénine (nord) et quatre dans le district de Tubas (nord-est), lors de raids menés par les forces israéliennes à l'aube, ont indiqué le Croissant-Rouge palestinien et le ministère palestinien de la Santé à Ramallah. Un premier bilan faisait état de six morts.

De son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir mené des raids aériens visant des "cellules terroristes armées" dans la région de Jénine, sans fournir d'informations sur le bilan humain.