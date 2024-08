Des responsables gazaouis ont identifié 75 morts de la frappe sur une école à Gaza

"Il y a eu 93 morts à l'école al-Tabiine" dont "onze enfants et six femmes" et parmi eux, "75 ont été identifiés et nous avons leurs noms", affirme à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

"Les autres n'ont pas été identifiés car des corps sont en lambeaux, d'autres ont été calcinés dans la violence du bombardement", ajoute-t-il.