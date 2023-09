Des sanctions américaines contre le cartel de Sinaloa pour contrebande de fentanyl

Le ministère américain des Finances a imposé des sanctions contre des membres du réputé cartel mexicain de Sinaloa, annonce-t-il mardi dans un communiqué de presse. En cause: la contrebande de fentanyl et d'autres drogues dures aux États-Unis. Le chef du gang colombien Clan del Golfo est également sanctionné.

Les Américains ne peuvent plus commercer avec eux et les avoirs éventuels de ces criminels aux États-Unis sont gelés.

"Le ministère des Finances accorde la priorité au démantèlement du commerce illégal de fentanyl dans le cadre des efforts gouvernementaux déployés afin de répondre à la crise sanitaire des opioïdes qui sévit aux États-Unis", déclare le sous-secrétaire d'État du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian E. Nelson. "Les actions d'aujourd'hui montrent que le ministère et l'administration continueront à cibler sans relâche les organisations criminelles qui menacent la sécurité internationale et inondent nos communautés de fentanyl et d'autres drogues létales."

Le fentanyl est un opioïde synthétique qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Il constitue l'une des plus importantes causes de décès parmi les 18-49 ans aux États-Unis, affirme également le ministre des Affaires étrangères, Anthony Blinken, dans un communiqué de presse.