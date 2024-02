Des seniors tchèques peaufinent Wikipédia pour égayer leur retraite

"Il m'a dit que j'avais une bonne expertise, que je rédigeais assez bien et surtout que je savais me repérer dans les bases de données et les catalogues", se rappelle-t-elle.

- "Un groupe prometteur" -

Son premier article portait sur une église gothique dans la petite ville du sud où elle est guide touristique.

Depuis, elle a publié quelque 100 articles, principalement axés sur les sites historiques.

Elle a également modifié plus de 1.500 articles existants, ajoutant souvent des informations sur les bibliothèques de la région de Prague, sa ville natale.

La Wikipédia tchèque compte plus d'un demi-million d'entrées et enregistre environ 600 contributeurs réguliers et des milliers de contributeurs occasionnels, parmi lesquels les seniors de plus en plus nombreux.

Animant un atelier dans un centre pour personnes âgées à Prague, Jan Mysak, étudiant à l'université de chimie, a déclaré que les contributeurs âgés constituaient "un groupe prometteur".

"Ils ont tout d'abord le temps", a-t-il expliqué à l'AFP après avoir guidé Jirina Kadnerova dans l'insertion d'une infobox (une table résumant des données) dans un article.

"Mais ils ont aussi l'expérience de la vie (...) et ils savent ce qu'ils veulent écrire", a-t-il ajouté.

Jusqu'à présent, environ 700 personnes ont suivi les cours gratuits destinés aux seniors, selon la fondation Wikimedia qui gère l'encyclopédie.

- "Poser la main dessus" -

Wikipédia attire dans le monde entier plus d'un milliard d'utilisateurs chaque mois et propose plus de 62 millions d'articles dans plus de 300 langues.

"Beaucoup d'anciens bibliothécaires deviennent des contributeurs efficaces de Wikipédia", a expliqué à l'AFP Klara Joklova, directrice de l'unité tchèque de la Fondation Wikimedia.

L'éditeur tchèque moyen de Wikipédia est "un homme âgé de 15 à 35 ans ayant une formation technique", précise-t-elle.

Un profil qui n'a rien à avoir avec celui de Jirina Kadnerova, ce qui ne trouble aucunement cette dernière.

"Je prends régulièrement le bus ou le train et je visite des villes", témoigne cette touriste passionnée.

"Quand j'écris sur quelque chose, je veux poser la main dessus", ajoute-t-elle dans un tchèque à l'élégance irréprochable.

Elle partage également sa passion: elle a récemment recruté une amie, également bibliothécaire à la retraite, pour contribuer aux articles sur Wikipédia.

"Je suis heureuse lorsque je peux jeter un coup d'oeil à une page d'histoire et découvrir que quelqu'un a fait l'éloge de l'entrée ou a même ajouté quelque chose", déclare Mme Kadnerova.

"C'est ce qui me rend heureuse. Un ami m'a dit un jour que je ne faisais pas assez pour l'humanité. C'est enfin le cas."