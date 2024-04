Des seuils limites aux "polluants éternels" dans l'eau courante aux États-Unis

Les per- et polyfluoroalkylées (PFAS) sont une grande famille de molécules de synthèse utilisées depuis les années 1940 et ayant été développées pour leur résistance à la chaleur ou encore leur imperméabilité.

Problème: ces propriétés les rendent quasi-indestructibles, leur permettant ensuite de s'accumuler dans la nature ou le corps humain.

Or l'exposition à certains PFAS a été liée à des cancers et peut affecter la fertilité ou encore le développement des jeunes enfants, a souligné l'EPA.

"Il ne fait aucun doute que ces composés chimiques ont été importants pour certaines industries et certains usages des consommateurs", a déclaré Michael Regan. "Mais il ne fait pas non plus de doute que beaucoup d'entre eux peuvent être nocifs pour notre santé et l'environnement".