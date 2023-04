Des sociétés privées se bousculent pour décrocher la Lune

La sonde, développée par l'organisation israélienne à but non lucratif SpaceIL en partenariat avec la société Israeli Aerospace Industries (IAI), une des plus grandes entreprises de défense israéliennes, transportait plusieurs instruments de mesures scientifiques et des éléments de la culture et de l'histoire d'Israël.

Mais la mission, d'un budget de 100 millions de dollars, s'était soldée par un échec, à la suite d'une panne moteur de la sonde qui avait fini par s'écraser sur la Lune en avril 2019.

"Nous sommes sur la Lune, mais pas de la manière que nous souhaitions", avait lâché un des membres de la mission depuis la salle de contrôle.