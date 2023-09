Des soldats érythréens ont commis des crimes de guerre dans le Tigré

Les forces de défense érythréennes (FDE) ont commis des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité dans la région du Tigré, juste avant et juste après la signature d'un Accord pour la cessation permanente des hostilités (ACPH) entre le gouvernement fédéral éthiopien et le Front populaire de libération du Tigré (FPLT) en novembre 2022, indique lundi Amnesty International dans un nouveau rapport.