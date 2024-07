Des tempêtes d'une rare violence font 47 morts en Afghanistan

-

Au moins 47 personnes ont été tuées et 350 blessées par des tempêtes et pluies d'une rare violence qui ont dévasté lundi des quartiers entiers de la ville de Jalalabad et des villages environnants, ont annoncé mardi les autorités de l'est de l'Afghanistan.

Un précédent bilan faisait état de 35 morts et 230 blessés. Mais un responsable provincial avait prévenu que le nombre de victimes dans la province de Nangarhar allait augmenter, un nouveau drame dans ce pays très affecté par les changements climatiques.