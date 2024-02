Des victimes d'une catastrophe minière au Brésil cherchent justice aux Pays-Bas

Dans cette ville d'un million d'habitants, capitale de l'Etat d'Alagoas, la vie a changé en 2018 avec des secousses attribuées à l'exploitation du sel en sous-sol, endommageant rues et bâtiments et forçant des dizaines de milliers de personnes à abandonner leurs logements.

"Nous vivons un enfer", a raconté à l'AFP Alex Da Silva, un représentant des plaignants. "Ceux qui restent pâtissent encore d'affaissements du sol et de secousses. Nous espérons obtenir justice", a-t-il ajouté.

Braskem a déclaré avoir offert des dédommagements financiers et une soutien psychologique aux personnes touchées, en plus d'une aide pour déménager. Selon la firme 3,93 milliards de reais (735 millions d'euros) de compensations et aides financières ont été versés à plus de 18.000 personnes.