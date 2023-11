Des victimes "par ricochet" des essais nucléaires veulent être reconnues

La France a procédé à 17 essais nucléaires dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966, puis en Polynésie française pendant 30 ans, jusqu'en 1996.

Veuves ou orphelins, des victimes "par ricochet" des essais nucléaires espèrent être reconnues et indemnisées pour le préjudice causé par le décès de leurs proches: saisi de trois dossiers, le tribunal administratif de Strasbourg doit rendre sa décision jeudi ou vendredi.

Si la loi du 5 janvier 2010 permet la reconnaissance et l'indemnisation des victimes directes de ces essais nucléaires, en revanche, leurs proches ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs préjudices propres, aussi appelés préjudices "par ricochet".

"La loi ne prévoit pas la réparation des préjudices subis par la veuve et les enfants: le préjudice moral, le préjudice d'accompagnement, c'est-à-dire le fait d'avoir accompagné leurs proches dans la maladie, le bouleversement que ça a pu induire dans leur vie et pour certains, le préjudice économique important", a expliqué à l'AFP Me Cécile Labrunie, qui défend ces trois dossiers.

Plusieurs parlementaires ont interpellé le ministre des Armées sur la question de ces victimes oubliées. En juillet, le secrétaire d'Etat a répondu en séance publique au Sénat qu'elles pouvaient solliciter une réparation selon les règles de droit commun.