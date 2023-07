Des violences urbaines plus intenses en 2023 qu'en 2005

Les premiers bilans des émeutes de ces derniers jours s'avèrent déjà globalement plus lourds que ceux des violences urbaines de l'automne 2005, auxquelles elles sont souvent comparées.

Les violences de 2005 avaient démarré après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, 17 et 15 ans, électrocutés le 27 octobre dans un transformateur EDF où ils s'étaient réfugiés à l'issue d'une course-poursuite avec la police. Elles avaient pris fin trois semaines et demi après, le 20 novembre.