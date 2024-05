Déserts médicaux : une préoccupation croissante pour les Français

Partout sur le territoire, "les Français ont de plus en plus de mal à accéder aux soins de premier recours", à savoir ceux prodigués par les médecins généralistes, les spécialistes en accès direct, les pharmaciens, infirmiers, dentistes, kinésithérapeutes, orthophonistes ou psychologues, souligne la Cour des Comptes dans un rapport de mai 2024.

"Les inégalités dans la répartition géographique des professionnels sont importantes et s'aggravent globalement: le taux de patients sans médecin traitant peut représenter jusqu'au quart des patients (soit deux fois plus que la moyenne) et le taux de passages aux urgences sans gravité particulière atteindre 40% dans certains territoires, comme dans les Ardennes, par exemple", note la Cour.

Délais qui s'allongent