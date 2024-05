Dessins de presse: une Indienne et un Hongkongais récompensés

Un dessinateur de Hong Kong, Zunzi, et une dessinatrice indienne, Rachita Taneja, ont été distingués vendredi -la Journée mondiale de la liberté de la presse- par le prix international du dessin de presse "Kofi Annan Courage in cartooning award".

Ce prix et une exposition de dessins de presse qui sera inaugurée vendredi sur les rives du lac Léman non loin du siège du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme en présence de l'avocate iranienne Shirin Ebadi, Prix Nobel de la Paix 2003, ont été mis sur pied par la Fondation Freedom Cartoonists, présidée par le caricaturiste suisse Patrick Chappatte, et la Ville de Genève.