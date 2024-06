"Détresse" à Gaza: les égouts inondent les tentes du camp de déplacés de Khan Younès

Des bombardements israéliens meurtriers ont continué de cibler Gaza, après bientôt huit mois de guerre. Au total, au moins 19 personnes ont péri dans des frappes et des tirs au cours de la nuit, dont six au camp de réfugiés de Bureij (centre) et dix dans le secteur de Armadhiya, près de Khan Younès, selon des sources médicales.

Dans les tentes des déplacés à Khan Younès, les conditions sanitaires sont devenues invivables : les égouts inondent des tentes de déplacés.