Deux blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem

Deux personnes ont été légèrement blessées dans une attaque à la voiture-bélier à Jérusalem lundi, premier jour de Pessah, la Pâque juive, selon les services de secours et la police, laquelle a indiqué avoir arrêté les deux auteurs présumés.

"Deux civils ont été renversés (...) à Jérusalem, entraînant des blessures légères. Deux terroristes ont fui les lieux à pied et sur leur itinéraire de fuite a été retrouvée une arme artisanale de type "Carlo", un pistolet-mitrailleur fabriqué par des groupes armés palestiniens, avait initialement indiqué un porte-parole de la police dans un communiqué.

Des images de caméras de surveillance, diffusées par la télévision israélienne, montrent une voiture blanche faire un écart et percuter un groupe de personnes sur un trottoir dans un virage avant de terminer sa course dans un véhicule en stationnement. Deux jeunes hommes sortent alors de la voiture, armes au poing, et semblent tenter, sans succès, d'ouvrir le feu.

Le service médical d'urgence Magen David Adom a indiqué avoir pris en charge et transporté à l'hôpital deux jeunes hommes de 18 et 22 ans souffrant de blessures légères après cette attaque.