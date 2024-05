Deux Bruxellois reconnus "Justes parmi les Nations" pour avoir caché des Juifs en 1942

Deux Bruxellois, originaires de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, ont reçu mardi, à titre posthume, le titre honorifique de "Justes parmi les Nations" par l'Institut international pour la mémoire de la Shoah, Yad Vashem. En 1942, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont caché et hébergé un couple juif.

Armand Pelast, à la tête d'un commerce de ferronnerie, ainsi que sa sœur Henriette, habitaient dans la commune tranquille de Woluwe-Saint-Pierre. En 1942, au détour d'une rencontre, ils décident de mettre leur propre vie en danger pour tenter de sauver celles d'un couple juif et leur enfant.

Lors de la cérémonie organisée mardi, la cheffe de mission adjoint Hadassah Aisenstark, représentant l'ambassade d'Israël, a reconnu à titre posthume le frère et la soeur Pelast comme "Juste parmi les Nations" pour avoir sauvé cette famille "de la déportation et d'une mort certaine". Elle a remis le titre honorifique à leurs arrières-petits enfants, Amaury et Émilien De Smet.