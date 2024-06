Deux combattants pro-iraniens tués dans un attentat en Syrie

Deux combattants pro-iraniens ont été tués samedi dans un attentat à la voiture piégée à Deir Ezzor, ville de l'est de la Syrie, a rapporté une ONG.

Les forces gouvernementales et les groupes soutenus par l'Iran ont mis en place un cordon de sécurité autour du site de l'attaque, a ajouté l'Observatoire, une ONG basée au Royaume-Uni qui dispose d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011, qui a morcelé le pays, l'Iran et des groupes pro-Iran, notamment le puissant mouvement libanais Hezbollah, soutiennent le pouvoir du président Bachar el-Assad.

La province de Deir Ezzor, riche en pétrole et frontalière de l'Irak, est divisée entre une zone sous contrôle des forces kurdes à l'est de l'Euphrate et une autre à l'ouest du fleuve tenue par les forces gouvernementales syriennes.

L'Iran est présent dans ce secteur, où se trouvent des conseillers, des institutions et le centre culturel iraniens.