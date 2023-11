Deux décès et 45 hospitalisations dus à des melons contaminés par la salmonelle aux USA

Près de 100 personnes sont tombées malades dans pas moins de 32 États américains après avoir consommé des melons contaminés à la salmonelle, rapportent les centres américains des maladies (CDC). Les fruits contaminés font l'objet d'un rappel massif et les consommateurs sont appelés à désinfecter minutieusement toutes les surfaces ayant été en contact avec les fruits.

Les États d'Arizona, du Minnesota, du Wisconsin, de l'Ohio et du Missouri comptent le plus grand nombre de personnes infectées. Le Minnesota recensant également deux morts. Un total de 45 personnes ont également dû être hospitalisées à travers tout le pays.

Les melons étaient vendus entiers et en morceaux et entraient également dans la composition de salades de fruits. Ils ont été vendus dans les magasins de gros entre le 18 et le 26 octobre puis dans les supermarchés, dont ceux de l'enseigne Aldi sous au moins trois marques différentes. Des foyers de salmonelles ont également été identifiés au Canada avec la même souche qu'aux États-Unis.