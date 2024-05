Deux frappes israéliennes sur Gaza ont fait 26 morts, selon la défense civile de Gaza

La défense civile de Gaza a indiqué que deux frappes aériennes israéliennes avant l'aube jeudi avaient fait 26 morts dans la ville de Gaza, alors que d'intenses combats entre soldats israéliens et combattants palestiniens ont lieu dans la bande de Gaza.

Seize personnes ont été tuées par une frappe qui a touché leur maison et dix autres ont péri dans la seconde frappe qui a touché une mosquée et une école, a déclaré un porte-parole de la défense civile, Mahmoud Bassal.

L'armée israélienne mène depuis octobre dernier une vaste offensive sur la bande de Gaza à la suite d'une attaque menée le 7 octobre par des commandos du Hamas dans le sud d'Israël, qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, majoritairement des civils, et la prise d'otage de 252 personnes, dont 124 sont toujours retenues à Gaza et 37 sont décédées, selon l'armée.