Deux journalistes d'Al Jazeera grièvement blessés dans une frappe à Gaza

Selon al Jazeera, le correspondant Ismaïl Abou Omar et son caméraman ont été blessés par une frappe dans le secteur de Rafah, à la pointe sud du territoire.

La jambe droite d'Ismaïl Abou Omar a été "amputée" et les médecins tentent de sauver la gauche, a annoncé la chaîne en diffusant des images du reporter entouré de médecins sur un bloc opératoire tout en précisant que sa vie était en danger. Dans le cas d'Ahmed Matar, il est "blessé grièvement", a ajouté Al-Jazeera.

Selon le ministère de la Santé du Hamas, les deux journalistes ont été touchés par une frappe aérienne dans la ville de Rafah, où s'entassent actuellement plus d'un million de Palestiniens, la plus grande majorité d'entre eux étant des personnes déplacées par les raids et les combats dans le reste du territoire.

Début janvier, deux journalistes d'Al Jazeera, Hamza Dahdouh et Moustafa Thuraya, avaient été tués lors d'une frappe sur leur voiture dans le sud du territoire palestinien. L'armée israélienne avait affirmé que "les deux pilotaient des drones qui présentaient une menace imminente pour les troupes israéliennes" et les avait décrits comme des "agents terroristes", des allégations rejetées par leur famille et leur employeur. En décembre, le caméraman Samer Abou Daqqa a aussi été tué dans une frappe.