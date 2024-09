A deux jours d'un débat crucial, Harris et Trump au coude-à-coude dans les sondages

A deux jours de leur duel télévisé très attendu, Kamala Harris et Donald Trump demeurent au coude-à-coude dans de nouveaux sondages diffusés dimanche, rendant toujours aussi indécise l'élection présidentielle américaine du 5 novembre.

Cette dernière série d'enquêtes d'opinion montre que le milliardaire républicain, qui se présente comme le champion d'Américains déclassés et victimes de l'inflation, reste en mesure de redevenir président des Etats-Unis en janvier 2025, malgré ses ennuis judiciaires et le chaos qui avait entouré son départ de la Maison Blanche en 2021



Au niveau national, Donald Trump, 78 ans, devance d'un seul point la vice-présidente des Etats-Unis (48 % contre 47), selon une étude New York Times/Siena College réalisée du 3 au 6 septembre, un écart trop serré pour dresser une tendance.



D'autant que l'élection américaine se décide au suffrage universel indirect et que tout l'enjeu se concentre sur une poignée d'Etats clés et très disputés pour obtenir la majorité du collège électoral qui désignera le futur président.



Or, là aussi, le suspense est total selon ce même sondage : Kamala Harris, passée en quelques semaines du statut de vice-présidente effacée à celui de candidate affirmée, dépasse légèrement Donald Trump dans le Wisconsin (50 contre 47), le Michigan (49/47) et en Pennsylvanie (49/48). Les candidats sont à égalité (48/48) dans le Nevada, la Géorgie, la Caroline du Nord et l'Arizona.