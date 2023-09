Deux mois après, toujours aucune trace du petit Emile

Deux mois après, la disparition d'Emile, deux ans et demi, dans un hameau alpin, reste inexpliquée et les enquêteurs "continuent à exploiter des pistes". Les parents, eux, se cramponnent à leur foi et n'ont "pas peur de demander à Dieu un miracle".

Le dossier est sensible, mais le procureur de la République d'Aix-en-Provence n'a "rien de significatif à dire". Pour autant, "non, l'enquête n'est pas au point mort, on continue à exploiter des pistes", assure Jean-Luc Blachon auprès de l'AFP.